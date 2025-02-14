Более 1,3 млн рублей похищено при ремонте в «Хохломской средней школе»

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте здания мастерских «Хохломской средней школы» в Ковернинском муниципальном округе. По данным областной прокуратуры, похищено более 1,3 млн руб.

Фигурантом по делу проходит индивидуальный предприниматель, с которым руководство школы заключило контракт на выполнение работ.

Установлено, что во время ремонта предприниматель использовал материалы более низкого качества, чем это предписано проектной документацией. Кроме того, работы выполнены не в полном объеме.

Сотрудники СКР продолжают следственные действия и сбор доказательств.

Андрей Репин