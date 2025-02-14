В Пластовском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель

Вечером 13 февраля в Платовском районе в результате аварии с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-21150 двигался по дороге «Южноуральск — Магнитогорск». При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте. Он не был пристегнут.

Виталина Ярховска