Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пластовском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель

Вечером 13 февраля в Платовском районе в результате аварии с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-21150 двигался по дороге «Южноуральск — Магнитогорск». При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте. Он не был пристегнут.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...