Главу «Гортранса» Екатеринбурга задержали по подозрению во взятке

В Екатеринбурге задержали главу городского «Гортранса» Сергея Нугаева, передает близкий к мэрии города telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По предварительным данным, он подозревается в получении взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Нугаев возглавляет «Гортранс» с 2014 года.

Напомним, в конце января был арестован экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сейчас он находится в СИЗО.

Ирина Пичурина