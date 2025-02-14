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Главу «Гортранса» Екатеринбурга задержали по подозрению во взятке

В Екатеринбурге задержали главу городского «Гортранса» Сергея Нугаева, передает близкий к мэрии города telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По предварительным данным, он подозревается в получении взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Нугаев возглавляет «Гортранс» с 2014 года.

Напомним, в конце января был арестован экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сейчас он находится в СИЗО.

Ирина Пичурина

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