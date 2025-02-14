Задержан подросток из Иркутска за серию ложных звонков о минировании

В Иркутске силовики задержали 15-летнего подростка за ложные сообщения о минировании. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, сообщает МВД региона. По данным следователей, преступления молодой человек совершал за вознаграждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение о минировании одной из школ микрорайона Солнечный в Красноярске. Всего на счету злоумышленника 15 подобных преступлений в 2024 году.

Как установили силовики, подросток использовал компьютер в одном из компьютерных клубов Иркутска. «Заказы» злоумышленник принимал в Telegram-канале, после чего публиковал отчеты о своих действиях.

Решением суда несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александра Стрелкова