Задержан подросток из Иркутска за серию ложных звонков о минировании
В Иркутске силовики задержали 15-летнего подростка за ложные сообщения о минировании. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, сообщает МВД региона. По данным следователей, преступления молодой человек совершал за вознаграждение.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение о минировании одной из школ микрорайона Солнечный в Красноярске. Всего на счету злоумышленника 15 подобных преступлений в 2024 году.
Как установили силовики, подросток использовал компьютер в одном из компьютерных клубов Иркутска. «Заказы» злоумышленник принимал в Telegram-канале, после чего публиковал отчеты о своих действиях.
Решением суда несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.