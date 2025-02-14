Для спасения Алисы Афонькиной не хватает 830 527 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В результате ДТП Алиса получила закрытую черепно-мозговую травму с линейным переломом костей черепа. Сформировалась лептоменингеальная киста, которая привела к костному дефекту правой лобной области. Девочку дважды прооперировали. Сейчас с учетом возраста ребенка и тяжести сложного костного дефекта черепа необходимо провести микрохирургическую реконструкцию лобной области с использованием индивидуального титанового импланта и одновременным устранением кисты лобной области. После операции Алиса сможет нормально расти и развиваться».

Стоимость операции 1 280 290 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 426 763 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 830 527 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алису Афонькину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алисы — Любови Валерьевны Казаковцевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).