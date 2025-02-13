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В Краснодаре прогнозируют сугробы до 18 сантиметров

В Краснодарском крае прогнозируют непогоду, снежные сугробы достигнут 18 см. Об этом сообщает пресс-служба метеорологического центра «Фобос».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

15 февраля местами на Кубани ожидаются осадки в виде снега. От Полярного Урала до побережья Черного моря пройдут поля фронтальной облачности.

В Краснодаре 15 февраля прогнозируют потепление, днем температура воздуха достигнет +10 градусов. Однако не исключены ливни, а 16 февраля ожидается снегопад.

Алина Зорина

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