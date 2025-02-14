Setl проектирует в открытую

Девелопер Setl Group объявил открытый архитектурный конкурс на разработку концепции жилого квартала в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти, заявки на участие в котором принимаются до 2 апреля. Победитель получит возможность реализовать свой проект вместе с застройщиком. Сегодня конкурс на проектирование — редкий случай на рынке, подтверждают его участники, хотя это не означает, что требования к архитектуре снизились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках конкурса девелопер готов рассмотреть предложения 15 российских архитектурных бюро и мастерских. Отбор финалистов экспертным советом продлится до 10 апреля. Защита концепций и объявление победителя намечены на 29 апреля 2025 года. Как уточнили в пресс-службе Setl Group, площадь проектирования составит 185 тыс. кв. м. С победителем конкурса холдинг заключит договор на разработку архитектурно-градостроительного облика (АГО).

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», девелопер приобрел участок под застройку в Новосаратовке площадью 40 га в 2021 году. Масштабную застройку в локации планируют или уже реализуют и другие крупные застройщики. Группа ЦДС осваивает здесь территорию в 700 га. Группа «Самолет» планирует строительство на участке в 80,5 га. Эти компании вместе с Setl Group финансируют проектирование трамвайной линии от Новосаратовки до станции метро «Ломоносовская» в Петербурге (см. «Ъ-СПб» от 20.10.2022) стоимостью 25 млн рублей. Доли застройщиков в финансировании трамвайной линии распределены в соответствии с площадью застраиваемых ими территорий.

В пресс-службе Setl Group рассказали, что девелопер планирует начать застройку Новосаратовки в 2028–2029 годах.

Архитектурные конкурсы в Петербурге проводятся сегодня не так часто, по крайней мере в публичном поле, комментирует Павел Быков, директор по проектированию группы RBI. Обычно такие конкурсы организуются для проектов в ключевых городских локациях, что может способствовать согласованию АГО с городскими комитетами. «Однако это не означает, что требования к архитектуре снизились. Напротив, у нас в Петербурге множество талантливых архитекторов»,— замечает эксперт.

Сейчас девелоперы все больше ориентируются на эффективность проектных решений, когда знание особенностей местного рынка, поставок материалов и процессов согласования проектов становится важнее имени зарубежных компаний, добавляет господин Быков.

Александра Тен