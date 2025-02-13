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Предложение долгосрочной аренды квартир в Ростове выросла на 57%

За год предложение долгосрочной аренды недвижимости в Ростове выросло на 57%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Только в сравнении с декабрем прошлого года, в январе 2025 года количество объявлений об аренде квартиры увеличилось на 10%. За этот же период спрос на съем жилья в донской столице вырос на 17%. Медианная стоимость долгосрочной аренды в Ростове оказалась немногим ниже среднего показателя по Росси — 30 тыс. руб. в месяц против 31 тыс. руб. в месяц по стране.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что за 2024 год в Ростове ввели в эксплуатацию 17 тыс. квартир. Кроме того, застройщики реализовали 1,4 тыс. частных домов.

Дмитрий Ковалевский

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