В Ростове-на-Дону за год введено в эксплуатацию более 17 тысяч квартир

В 2024 году в Ростове введено в эксплуатацию более 18 тыс. жилых помещений общей площадью 1059,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего введено жилья в Пролетарском (293,8 тыс. кв. м) и Первомайском (186,2 тыс. кв. м) районах города. Значительная часть квартир расположена в высотных домах — за год застройщики сдали более 17,3 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 817,3 тыс. кв. м.

Остальная часть введенного жилья — дома, относящиеся к категории индивидуального жилищного строительства. За год построено 1,4 тыс. домов общей площадью 242 тыс. кв. м.

Кристина Федичкина