Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону за год введено в эксплуатацию более 17 тысяч квартир

В 2024 году в Ростове введено в эксплуатацию более 18 тыс. жилых помещений общей площадью 1059,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Ростовстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего введено жилья в Пролетарском (293,8 тыс. кв. м) и Первомайском (186,2 тыс. кв. м) районах города. Значительная часть квартир расположена в высотных домах — за год застройщики сдали более 17,3 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 817,3 тыс. кв. м.

Остальная часть введенного жилья — дома, относящиеся к категории индивидуального жилищного строительства. За год построено 1,4 тыс. домов общей площадью 242 тыс. кв. м.

Кристина Федичкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...