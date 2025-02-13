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Сейсмолог: землетрясения магнитудой 3,5–4,5 в Сочи являются рядовым событием

В Сочи землетрясения магнитудой 3,5–4,5 являются обычным делом. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя сейсмостанции «Сочи» Елену Карпович.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В этом регионе подобные явления происходят регулярно, так как Краснодарский край и Большой Сочи находятся в сейсмоактивной зоне. По ее словам, мощные толчки были в 2012 году, а более серьезные в 1956-м.

Ранее жители Сочи сообщили о подземных толчках, ощущавшихся в разных районах города. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на глубине 10 км.

Алина Зорина

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