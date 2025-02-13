Сейсмолог: землетрясения магнитудой 3,5-4,5 в Сочи — рядовое событие

Подземные толчки магнитудой 3,5–4,5 в Сочи являются рядовым событием, рассказала «Ъ-Сочи» руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович. Регион регулярно сталкивается с подобными событиями, поскольку Краснодарский край и Большой Сочи расположены в сейсмоактивной зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Землетрясения в Сочи — обычное явление. Такие события происходят систематически. Мощные толчки были в 2012 году, а если говорить о более серьезных событиях, то стоит вспомнить 1956 год», — пояснила госпожа Карпович.

Днем 13 февраля жители Сочи сообщили о подземных толчках, ощущавшихся в разных районах города. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах.

Мария Удовик