Blue Origin сокращает 10% сотрудников

Blue Origin Джеффа Безоса объявила своим сотрудникам о массовом сокращении штата. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в компании, штат будет сокращен на 10%. Таким образом, своих рабочих мест лишатся порядка 1,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters

Аэрокосмическая компания 16 января осуществила первый успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя New Glenn — после долгих лет разработок и многочисленных отсрочек. Несмотря на этот успех, гендиректор Blue Origin Дейв Лимп заявил в письме сотрудникам, что рост компании в последние годы привел «к большей бюрократии и меньшей нацеленности на результат». «К сожалению, это привело к ликвидации некоторых должностей в инженерном отделе, отделе исследований и разработок и управлении программами/проектами, а также к уменьшению количества уровней руководства»,— говорится в письме главы компании.

Дейв Лимп — бывший топ-менеджер Amazon, которого Джефф Безос поставил руководить аэрокосмической компанией в 2023 году. Перед ним были поставлены цели по сокращению издержек, завершению миссии по выводу ракеты-носителя New Glenn в космос и дальнейшему коммерческому развитию проекта. Компания рассчитывает в будущем получить контракты на поставку грузов на орбиту с помощью New Glenn на $10 млрд, отмечает Bloomberg.

Кирилл Сарханянц