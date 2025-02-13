Суд оштрафовал пермского владельца затонувшего танкера на 30 тыс. руб.

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал пермское ООО «Кама шиппинг», владельца потерпевшего крушение «Волгонефть-212», на 30 тыс. руб., сообщает «Ъ-Кубань». Истцом выступила Новороссийская транспортная прокуратура. С московского ЗАО «Волгатранснефть», владеющего танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно.

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Компании, в собственности которых находятся суда, потерпевшие крушение, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Представители собственников танкеров в зале суда заявили, что суда имели свидетельства на разовый перегон и их состояние якобы было признано удовлетворительным. Так, причиной крушения танкера «Волгонефть-239» его собственник считает «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные возможности корпуса». По мнению прокуратуры, документы собственника не были приведены в порядок, а судно находилось в акватории Азовского и Черного морей по истечении сезона плавания. Суд в итоге согласился с доводами надзорного ведомства.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии погиб 1 моряк, 13 членов экипажа были спасены. В море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя.