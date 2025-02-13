Ленобласть выплатила охотникам 5 млн рублей за добычу волков

Охотникам начислили 5 млн рублей за истребление 200 волков в Ленинградской области. Итоги 2024 года подвели в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

С начала 2025 года чиновники получили 29 заявлений о выплате вознаграждения. В Ленобласти продолжают стимулировать добычу волков. В прошедшем году было выявлено 20 случаев нападения хищников на собак в населенных пунктах.

У охотников еще есть возможность получить выплату от администрации. Сезон завершится 31 марта.

Татьяна Титаева