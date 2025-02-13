Повторные выбросы мазута обнаружили на двух участках побережья Анапы

В Анапе, в районе пляжа «Витязь» и на Бугазской косе, обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Во время утреннего мониторинга участков берега, которые закреплены за муниципалитетами, повторные выбросы нашли только в двух местах. После этого их собрали.

По словам начальника Тимашевского аварийно-спасательного отряда Олега Беликова, сейчас море спокойное, поэтому выбросов практически нет. Специалисты заканчивают укладку защитных сетей вдоль береговой линии, уже уложили 300 м. После шторма на них скапливается мазут, который не попадает на пляжную зону. Это значительно упрощает процесс его уборки.

Алина Зорина