Хоккеисты «Лады» потерпели десятое поражение подряд

В четверг, 13 февраля, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» принимала тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев с результатом 4:1. Двумя днями ранее был зафиксирован аналогичный результат в игре этих команд.

«Лада» потерпела десятое поражение подряд в КХЛ. Тольяттинский коллектив с 42 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» выиграла четвертый матч подряд и находится на седьмой позиции, набрав 58 очков.

Андрей Сазонов