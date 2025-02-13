Количество вакансий швей в Краснодаре в январе 2025 года выросло в 1,4 раза

В январе 2025 года в Краснодарском крае компании опубликовали 130 объявлений о поиске швеи. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу сервиса рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Индекс конкуренции в этой дефицитной отрасли составляет 3,1 при норме от четырех до восьми резюме на одну вакансию. Однако в 2024 году дефицит был выражен сильнее, тогда в Краснодарском крае приходилось 2,4 резюме на вакансию.

Как отметили в сервисе рекрутинга, с 2021 года количество вакансий для профиля «Швея, портной, закройщик» остается стабильным и составляет примерно 950 предложений ежегодно. В 2023 году их было 960, в 2024-м — 1070.

По уровню предлагаемой медианной зарплаты швей Кубань занимает четвертое место в России. Ее показатель составляет 71,7 тыс. руб. Лидируют в рейтинге Москва (100 тыс. руб.), Санкт-Петербург (80 тыс. руб.) и Московская область (82,9 тыс. руб.).

Алина Зорина