Суд арестовал директора челябинского МУП «Коммет» на два месяца

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения директору муниципального унитарного предприятия «Коммет» Сергея Кочнева, подозреваемого в мошенничестве и хищении бюджетных денег. Его отправили в следственны изолятор до 12 апреля 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директор МУП «Коммет» Сергей Кочнев и его заместитель были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области 12 февраля. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры подряда с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техобслуживание электросетей МУП «Коммет». На момент сделок сети не принадлежали учреждению, а находились в аренде у ресурсоснабжающей организации, которая занималась их обслуживанием. Несмотря на это руководство «Коммета» подписывало акты приемки выполненных работ и оплачивало их из бюджета учреждения, предприниматели после этого возвращали деньги заказчику, считает следствие. Размер причиненного бюджету ущерба оценивается в 2,2 млн руб.