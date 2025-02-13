Сына нижегородского депутата Дмитрия Колыванова признали банкротом

Никиту Колыванова, сына депутата заксобрания Нижегородской области и бывшего руководителя компании «Автомобили Баварии» Дмитрия Колыванова признали банкротом. Решение вынесено 13 февраля, говорится в картотеке дел арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Арбитражный суд Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск о самобанкротстве Никита Колыванов подал 22 июля 2024 года, указав долг в размере 112,6 млн руб. В тот же день иск о банкротстве гражданина Колыванова подало ООО «Автомобили Баварии» из-за долга 97,8 млн руб. Впоследствии претензии компании включили в реестр требований кредиторов третьей очереди.

В октябре 2024 года суд признал требования Никиты Колыванова обоснованными и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Дмитрий Колыванов также находится в стадии банкротства — по иску ООО «Автомобили Баварии». В конце октября суд ввел реструктуризацию его долгов.

Подробнее о взаимных претензиях Дмитрия Колыванова и компании «Автомобили Баварии» — в материале «Ъ-Приволжье» «Депутат пришел за зарплатой».