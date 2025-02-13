В Краснодаре уложили более 230 метров труб при замене участка коллектора

Специалисты «Краснодар Водоканала» уложили более 230 м труб при замене участка коллектора на улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Сейчас специалисты продолжают первый этап по замене участка коллектора по улице Московской. На месте работают более 20 специалистов и 11 единиц техники. Всего необходимо заменить 800 м коллектора.

По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК Олега Шишковского, было принято решение о замене участка канализационной сети. Работу разделили на несколько этапов, она должна закончиться в установленный срок.

В рамках первого этапа специалисты установили три колодца и проложили 233 м полиэтиленовых труб диаметром 1 тыс. мм на участке от улицы 40-летия Победы до дома №55/г по улице Московской. Сейчас работники забивают шпунты Ларсена для укрепления стенок котлована в точках присоединения нового коллектора к существующей сети, выполняют подготовительные работы по укладке участка трубопровода длиной 10 м с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Кроме того, на участке трубопровода на улице 40-летия Победы устанавливают камеры для переключения в основной коллектор.

В связи с ремонтом на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы на протяжении примерно 150 м ограничено движение транспорта по одной полосе в сторону улицы Колхозной. Ограничение действует со стороны улицы Российской.

Работы в рамках первого этапа планируют завершить к концу февраля 2025 года. Параллельно с 16 февраля специалисты начнут второй этап работ. Бригады займутся заменой еще 334 м трубопровода, а также установят пять колодцев и выполнят переключение потребителей. С 8 марта по 30 апреля пройдет третий этап работ. Специалисты заменят более 126 м участка коллектора, а также выполнят врезку в камеру на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Алина Зорина