Путин выразил благодарность дочери главы Чечни Карине Кадыровой

Президент Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карине. Она занимает должность первого заместителя руководителя администрации региона. В связи с чем ей выражена благодарность, в распоряжении президента не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости / Александр Гальперин Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Карине Кадыровой 25 лет. Должность заместителя руководителя региональной администрации по социальному блоку она получила 31 января 2024 года. Тогда глава администрации Галас Таймасханов отмечал достижения госпожи Кадыровой на посту начальника департамента дошкольного образования Грозного. Рамзан Кадыров говорил, что она «активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах» и «хорошо знакома с внутриполитической ситуацией».

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров присвоил дочери почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы». В 2021 году госпожа Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», в 2022 году — орденом имени Ахмата Кадырова (высшая госнаграда в республике).

Полина Мотызлевская