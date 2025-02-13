Средний чек на ювелирные украшения в Ростове составляет 8,4 тысячи рублей

По состоянию на февраль текущего года средний чек на ювелирные украшения в столице Дона составил 8357 руб. Самый высокий средний чек был зафиксирован 7 февраля — 9375 руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре ювелирного бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании, в преддверии 14 февраля 2025 года наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. В целом ростовчане потратили за первые десять дней февраля на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 по 10 февраля 2025 года среди самых популярных украшений в Ростове-на-Дону оказались кольца (+32%), серьги (+28%) и часы (+41%). Что касается металлов, то в 2025 году наибольшим спросом среди ростовчан пользуются изделия из красного (+18%) и белого золота (+65%). Также востребованы серебро, комбинированное золото и желтое золото. Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты (+57%), полудрагоценные камни (+13%), цветные и прочие драгоценные камни.

Как отмечает ювелир Елена Ракутина, в этом году спросом пользуются классические серьги-пусеты и кольца-конго. «Символ любви в виде украшений с сердечными мотивами продолжает занимать центральное место в ювелирных коллекциях ко дню всех влюбленных, при этом в тренде крупные объемные формы и камни огранки “сердце”, что подтверждает растущий интерес к выразительным аксессуарам»,— говорит эксперт.

Василий Хитрых