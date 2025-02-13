Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний чек на ювелирные украшения в Ростове составляет 8,4 тысячи рублей

По состоянию на февраль текущего года средний чек на ювелирные украшения в столице Дона составил 8357 руб. Самый высокий средний чек был зафиксирован 7 февраля — 9375 руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре ювелирного бренда Sokolov.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании, в преддверии 14 февраля 2025 года наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. В целом ростовчане потратили за первые десять дней февраля на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 по 10 февраля 2025 года среди самых популярных украшений в Ростове-на-Дону оказались кольца (+32%), серьги (+28%) и часы (+41%). Что касается металлов, то в 2025 году наибольшим спросом среди ростовчан пользуются изделия из красного (+18%) и белого золота (+65%). Также востребованы серебро, комбинированное золото и желтое золото. Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты (+57%), полудрагоценные камни (+13%), цветные и прочие драгоценные камни.

Как отмечает ювелир Елена Ракутина, в этом году спросом пользуются классические серьги-пусеты и кольца-конго. «Символ любви в виде украшений с сердечными мотивами продолжает занимать центральное место в ювелирных коллекциях ко дню всех влюбленных, при этом в тренде крупные объемные формы и камни огранки “сердце”, что подтверждает растущий интерес к выразительным аксессуарам»,— говорит эксперт.

Василий Хитрых

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...