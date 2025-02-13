В Мышкине построят гостиницу на 64 номера

В Мышкине Ярославской области построят гостиницу со спа-комплексом на 64 номера. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Инвестор вложит в строительство порядка 230 млн руб. Отель возведут вблизи от новых спортивных объектов. Проект уже рассмотрен на инвесткомиссии. «Поручил внимательно просчитать экономику, чтобы проект был реализован качественно и в срок»,— добавил господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году регион посетили 12 млн туристов, что на 3 млн больше, чем в 2023 году. По словам губернатора, за последние два года число ночующих туристов выросло в два раза.

Алла Чижова