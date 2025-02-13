Нижегородка получила условный срок за гибель младенца от удушения

Жительницу Нижегородской области признали виновной в гибели грудного ребенка. Ее судили по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе Пильнинского межрайонного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что мать младенца оставила его без надлежащего присмотра на диване. Ребенок сначала лежал на животе, а затем самостоятельно перевернулся, уткнувшись лицом в подушку. Малыш не смог поднять голову и повернуться в другую сторону, в результате чего умер от механической асфиксии.

Подсудимая вину признала полностью, суд назначил ей семь месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина