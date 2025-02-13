В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2

Сегодня, 13 февраля, днем жители Сочи почувствовали подземные толчки. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 4,2.

О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Не было также информации о сбоях в работе инфраструктуры. В ведомстве заявили, что позже сообщат подробности.

В последний раз ощутимое землетрясение в Сочи произошло в начале января. Тогда его магнитуда составила 3,9. Это были самые мощные толчки за 12 лет. Глава сейсмологической службы города-курорта Елена Карпович отмечала, что землетрясения в этом регионе, как правило, имеют магнитуду до 3 и зачастую даже не ощущаются жителями.

Вячеслав Рыжков, Краснодар