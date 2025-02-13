Прокуратура Ростовской области выявила более 126 тысяч нарушений закона за год

В Ростовской области в 2024 году прокурорами выявлено более 126 тыс. нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Сотрудниками ведомства принято более 87 тыс. актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров возбуждено 531 уголовное дело.

Под воздействием контролирующего органа за год работникам предприятий Ростовской области выплатили под воздействием контролирующего органа долги по зарплатам на сумму более 58 млн руб. Прокуратура пресекла около 4,8 тыс. необоснованных внеплановых проверок бизнеса.

Как следует из отчета ведомства, более 6 тыс. сирот и детей-инвалидов обеспечены жильем, лекарствами, доступным образованием и медицинской помощью.

За год прокуратура выявила почти 12 тыс. нарушений закона в экологической сфере. Ликвидировано более 3 тыс. несанкционированных свалок.

Кристина Федичкина