На Кубани прогнозируют ухудшение погодных условий и резкий перепад температуры

С 15 по 18 февраля в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий и резкий перепад температуры воздуха с амплитудой 8–13 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

15 февраля в регионе ожидается ослабление мороза до +1 градуса из-за переноса воздушной массы. В восточной половине края температура достигнет значений от -3 до -8. В дневное время температура повысится до 5...10 градусов, в южной части Кубани местами будет от 11 до 13 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день ожидается ветер до 9–14 м/с, с дальнейшим усилением до 15–20 м/с, в отдельных районах — до 22–27 м/с.

Утром 15 февраля и до конца суток 16 февраля, начиная с западных районов края с дальнейшим распространением на остальную территорию, начнется выпадение осадков в виде дождя, который перейдет в мокрый снег и снег. На деревьях и проводах будет налипать мокрый снег, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы. Из-за осадков видимость ухудшится до 500–1000 м. Особенно сложная погода ожидается в горах и на горных перевалах.

Днем 16 февраля интенсивность осадков уменьшится. Ветер ослабеет до 3–8 м/с. Температура воздуха в этот день, а также 17 февраля понизится ночью и утром до -7 градусов. Местами в северной, восточной половинах и в предгорных районах она достигнет -13, днем — -5. В южной половине региона, предгорных районах и горах ожидается снег. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

18 февраля в Краснодарском крае не ожидается существенных осадков, однако усилится мороз. Минимальная температура воздуха днем будет от -6 до -11 градусов, местами в северной и восточной половинах до -12 и -17, а днем от -1 до -7 градусов. На реках региона с 16 февраля начнет усиливаться ледообразование.

Алина Зорина