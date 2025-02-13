Богословский алюминиевый завод внедрил систему контроля спека на основе ИИ

На Богословском алюминиевой заводе (входит в «Русал») в Краснотурьинске (Свердловская область) запустили систему онлайн-мониторинга гранулометрического состава спека (сырья для производства глинозема) с применением искусственного интеллекта (ИИ). Как уточнили в пресс-службе компании, решение создано на основе комплекса моделей компьютерного зрения.

До внедрения ИИ-решения состав спека контролировали вручную ежесменными отборами проб. Сейчас же детекторы и алгоритм по определению размера гранул обеспечивают контроль состава по мере его движения по конвейерной ленте, автоматически выявляют отклонения от требуемых характеристик и предлагают оператору корректирующие действия.

По словам директора по глиноземному бизнесу «Русала» Якова Ицкова, внедренная система помогла усовершенствовать производственные процессы. «Система контроля спека на основе ИИ способна выявлять дефекты на ранних стадиях производства, что позволяет оперативно реагировать на проблемы и повышать стандарты качества продукции. Цифровое решение планируется тиражировать на всех производственных площадках глиноземного дивизиона компании»,— добавил он.

Анастасия Реутова