Госдума приняла в I чтении проект о даче присяги с 14 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий давать присягу при вступлении в гражданство с 14 лет (сейчас — с 18 лет). Авторы инициативы считают, что понижение возрастного порога повысит «патриотический дух» вступивших в гражданство и они станут «осознанно брать обязательства» соблюдать российские законы. Именно с 14 лет сегодня наступает ответственность за некоторые преступления, отмечают депутаты.

Поправки к закону «О гражданстве РФ» предложила группа депутатов, среди которых Виктор Водолацкий (ЕР) и Леонид Калашников (КПРФ). Документ был внесен в ноябре 2024 года, в январе 2025-го проект получил положительный отзыв правительства.

В пояснительной записке авторы также указывают на случаи отказа от принесения присяги. В связи с этим в законе предлагается прописать, что при отказе от присяги гражданство будет считаться недействительным со дня его принятия. В текущей редакции закона у принимающего гражданство есть год на принесение присяги, в случае невыполнения требования лицо теряет гражданство.

Текст присяги гражданина России был утвержден в июле 2017 года: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Полина Мотызлевская