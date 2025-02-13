В Челябинске суд отправил в СИЗО совладельца «Дорстройгрупп»

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бенефициару ООО «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну, обвиняемому в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по региону. Фигурант будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя об аресте 70-летнего обвиняемого. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года он через посредника передал взятку в виде имущества начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» за беспрепятственную и гарантированную приемку работы по госконтракту. По данным прокуратуры, сумма взятки составила 220 тыс. руб., а контракт касался ремонта автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», кроме Эдика Аракеляна сотрудники УФСБ задержали директора ООО «Стройконтинент» Антона Зеркина, который по данным источника в правоохранительных органах, выступал посредником при передаче взятки. Преступления были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток экс-начальником отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова.