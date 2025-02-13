Удмуртия вошла в ТОП-3 по росту заработных плат

В 2024 году зарплаты россиян в среднем увеличились на 17,7%. Причем заработная плата людей разных возрастов росла примерно одинаковыми темпами. Такой курс сохранится в будущем, считают эксперты СберАналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшие темпы роста дохода в 2024 году отмечались среди молодежи до 24 лет — их зарплата увеличилась на 20,2% и составила в среднем 68,4 тыс. руб. Наименьший рост в 13,6% — у сотрудников старше 65 лет (в среднем 73,6 тыс. руб.). Годом ранее разница между двумя категориями была на 3-5 процентных пункта выше. Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники 35-44 лет — 95,8 тыс. руб. (+ 18,2% к 2023 году) и 25-34 лет — 92,6 тыс. руб. (+18,8 к 2023 году).

По мнению экспертов СберАналитики, тенденция к выравниванию темпов роста доходов в разных возрастных группах сохранится. Во многом она связана с желанием компаний удержать у себя наиболее опытных и компетентных сотрудников, поддержать их лояльность в том числе за счет увеличения уровня оплаты труда, а также нематериальных стимулов.

По оценке экспертов, средняя зарплата работников организаций впервые в 2024 году преодолела отметку 60 тыс. руб. и по итогам 12 месяцев составила 62 тыс. руб. При этом темпы роста медианной заработной платы были на 3,3 п. п. выше (21% в 2024 году), чем показатель средней зарплаты, что также свидетельствует о процессах выравнивания по доходам.

Аналитики отмечают, что во всех регионах страны рост заработной платы в прошлом году был выше 12,5%, при этом в 36 субъектах темпы прироста превысили отметку 20%.

Наибольший рост зарплаты наблюдался среди жителей Татарстана (+23,4%, 82,6 тыс. рублей), Удмурти (+23,2%, 69,6 тыс. руб.) и Тульской области (+23,1%, 76,6 тыс. руб.). Также в число лидеров по увеличению уровня оплаты труда попали Ульяновская область (+22,8%), Мордовия (+22,7%), Забайкальский край (+22,6%), Оренбургская, Костромская, Пензенская и Челябинская области (+22,5%, 22,4%, +22,4%, +22,2% соответственно).

В основе исследования анализ заработных плат жителей по всей стране в 2024 году в сравнении с аналогичным периодом 2023 года с помощью аналитической анели «Мониторинг экономики регионов».

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.

Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2795902) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.