Проект «Въездной знак в город-герой Новороссийск» представят в Москве

Юные новороссийские архитекторы представят на II Всероссийский конкурс «Моя въездная группа» свой проект. Об этом сообщила администрация города-героя Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Воспитанники студии «Архитектон» представили «Въездной знак в город-герой Новороссийск» на первом этапе конкурса. Проект впечатлил жюри своей креативностью и оригинальностью. Победители отправятся в Москву 28 марта 2025 года, где представят «Въездной знак в город-герой Новороссийск» на финальном этапе.

«Наши воспитанники не только показали высокий уровень мастерства, но и продемонстрировали, как важно сохранять и развивать культурное наследие города»,— отметил Борис Александров, руководитель студии «Архитектон».

Вместе с проектом, созданным под руководством Бориса Александрова, на конкурсе в Москве будут представлены индивидуальные работы юных архитекторов Новороссийска Ильи Демержана и Киры Ланцовой.

Конкурс «Моя въездная группа» собрал более 2000 участников из 42 регионов России. Участие в нем открывает новые возможности для юных талантов и способствует их профессиональному росту.

В будущем студия «Архитектон» планирует расширять участие в подобных проектах, чтобы достойно представлять Новороссийск на федеральном уровне.

Алена Воробьева