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В Татарстане завершились раскопки древнего поселения бронзового века

В Бавлинском районе Татарстана завершились археологические раскопки на поселении «Исергапово-I», относящемся к эпохе поздней бронзы (XVI–XIV вв. до н. э.). Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В Татарстане завершились раскопки древнего поселения бронзового века

В Татарстане завершились раскопки древнего поселения бронзового века

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Татарстане завершились раскопки древнего поселения бронзового века

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе работ ученые изучили более 300 объектов, в том числе шесть жилых построек площадью от 90 до 120 кв. м. Две из них были наземными, четыре — полуземлянками. Внутри обнаружены очаги, керамические фрагменты и хозяйственные ямы.

Поселение относится к срубной культуре. В 2024 г. во время экспертизы прилегающей территории археологи также обнаружили и взяли под охрану «Исергаповский курганный могильник» того же периода.

«Выявление данных памятников позволяет предположить наличие древнего комплекса обитания людей на данной территории», — отметили в пресс-службе.

По итогам исследований уточнены границы памятника археологии, а на его территории введены ограничения на хозяйственную деятельность.

Анар Зейналов

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