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Лучшие социальные практики бизнеса

Социальные инициативы группы компаний АО «БЭСК» в составе проектов АФК «Система» вошли в число лучших социальных практик российского бизнеса, направленных на поддержку семьи, материнства и детства. Эти и другие проекты 27 ведущих компаний из различных отраслей экономики вошли в сборник «Бизнес. Работники. Семья», представленный 12 февраля Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Недели российского бизнеса. «Усилия компаний в этой сфере становятся важным условием развития кадрового потенциала, сплочения коллектива и мотивации сотрудников, развития корпоративной культуры, фактором успешной конкуренции за кадры, поддержания на этой основе большей устойчивости бизнеса», - отметил президент РСПП Александр Шохин.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В группе компаний АО «БЭСК» ведется большая работа по поддержке семейных ценностей, материнства и отцовства. Коллективным договором предусмотрены меры социальной защищенности работников, имеющих несовершеннолетних детей. Предоставляются путевки в детские оздоровительные центры, семейные путевки в санатории, оплачиваемые отпуска в День знаний, при регистрации брака, отцу при рождении ребенка. В связи с бракосочетанием и рождением детей также полагаются единовременные выплаты. Отдельную роль играют проводимые в компании корпоративные мероприятия: семейные дни, конкурсы детского рисунка, организация новогодних праздников для детей, а также большая системная работа по профилактике детского электротравматизма.

«Корпоративная культура башкирской энергетики и промышленности традиционно еще с советских времен отличалась высокой вовлеченностью в социальную жизнь региона. Отраслевые спартакиады, различного рода конкурсы среди предприятий городов и районов, семейные праздники привлекают не только самих работников, но и членов их семей, укрепляют неформальные отношения как внутри, так и между коллективами, создают благоприятные условия для устойчивого развития бизнеса», - сказал председатель Башкирского СПП, председатель Совета директоров АО «БЭСК» Сергей Гурин.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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