СКР начал проверку из-за подростков, мусоривших у Вечного огня в Апшеронске

Следственный комитет организовал проверку размещенных в социальных сетях сведений о том, что школьники ели и мусорили у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи устанавливают личности подростков, очевидцев и все обстоятельства произошедшего. Руководитель регионального следственного управления поставил ход проверки на контроль. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что подростки в Апшеронске неподобающе вели себя на мемориале у Вечного огня. По словам очевидцев, они ели и ползали на четвереньках вокруг мемориала.

Алина Зорина