СКР начал проверку из-за подростков, мусоривших у Вечного огня в Апшеронске
Следственный комитет организовал проверку размещенных в социальных сетях сведений о том, что школьники ели и мусорили у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи устанавливают личности подростков, очевидцев и все обстоятельства произошедшего. Руководитель регионального следственного управления поставил ход проверки на контроль. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что подростки в Апшеронске неподобающе вели себя на мемориале у Вечного огня. По словам очевидцев, они ели и ползали на четвереньках вокруг мемориала.