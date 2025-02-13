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СКР начал проверку из-за подростков, мусоривших у Вечного огня в Апшеронске

Следственный комитет организовал проверку размещенных в социальных сетях сведений о том, что школьники ели и мусорили у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи устанавливают личности подростков, очевидцев и все обстоятельства произошедшего. Руководитель регионального следственного управления поставил ход проверки на контроль. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что подростки в Апшеронске неподобающе вели себя на мемориале у Вечного огня. По словам очевидцев, они ели и ползали на четвереньках вокруг мемориала.

Алина Зорина

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