В ОЭЗ «Тольятти» построят завод по производству лифтового оборудования

В особой экономической зоне «Тольятти» будет запущено производство лифтового оборудования. Строительство завода начнется 1 сентября 2025 года, а 1 января 2027 года он должен будет начать работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, глава региона пообещал за 5 лет заменить в Самарской области 7 тысяч лифтов.

«Сделаем это благодаря мерам господдержки регионов: списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и направление этих средств на развитие инфраструктуры. Такая возможность появилась у субъектов страны благодаря решению президента и постановлению правительства РФ»,— пояснил губернатор.

Первые закупки новых лифтов, по словам господина Федорищева, будут проведены уже в апреле.

Алексей Алексеев