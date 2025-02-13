В ОЭЗ «Тольятти» построят завод по производству лифтового оборудования
В особой экономической зоне «Тольятти» будет запущено производство лифтового оборудования. Строительство завода начнется 1 сентября 2025 года, а 1 января 2027 года он должен будет начать работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Кроме того, глава региона пообещал за 5 лет заменить в Самарской области 7 тысяч лифтов.
«Сделаем это благодаря мерам господдержки регионов: списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и направление этих средств на развитие инфраструктуры. Такая возможность появилась у субъектов страны благодаря решению президента и постановлению правительства РФ»,— пояснил губернатор.
Первые закупки новых лифтов, по словам господина Федорищева, будут проведены уже в апреле.