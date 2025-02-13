Бывший самарский чиновник, устроивший смертельное ДТП в Кизеле, погиб в ходе СВО

Бывший начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков, ранее осужденный за смертельное ДТП в Кизеле, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным «Ъ-Волга», это произошло в январе 2025 года.

12 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ринат Ситдиков сбил в Кизеле 18-летнюю местную жительницу, которая скончалась на месте. В сентябре 2020 года Кизеловский суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Также были удовлетворены иски потерпевшей стороны — родственников погибшей — на общую сумму 3 млн руб.