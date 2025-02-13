Мэрия Перми может направить на реконструкцию уже сданных объектов более 150 млн рублей

Администрация Перми запланировала дополнительные расходы на завершение ремонта уже законченных объектов инфраструктуры. Как следует из проекта решения гордумы о внесении изменений в муниципальный бюджет на 2025 год, предлагается направить дополнительные средства на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» в сумме 76,9 млн руб., физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак» по ул. Рабочей, 9, в сумме 63,1 млн руб., а также ледовой арены МАУ ДЮЦ «Здоровье» в сумме 12,4 млн руб. Подрядчиком объектов выступает ООО «Строительно-монтажный трест №6».

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ дворец Молодежи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в управлении капитального строительства пермской администрации, указанные поправки по переносу средств в бюджет 2025 года внесены в связи с тем, что оплата за выполненные работы подрядчику не произведена полностью из-за разногласий по объему и стоимости выполненных работ. «Вопрос об оплате выполненных работ рассматривается в судебном порядке»,— подчеркнули в мэрии.

Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, в настоящее время рассматривается несколько исковых заявлений от ООО «Строительно-монтажный трест №6» к МКУ «Управление технического заказчика». Среди прочего, общество взыскивает основной долг и неустойку по факту оплаты выполненных работ на 103,7 млн, 83,3 млн и 5 млн руб. Из материалов дел следует, что между сторонами возникли разногласия относительно цены ремонтных работ, которая определена подрядчиком по итогу их исполнения. Истец настаивает на взыскании с ответчика сумм, которые не были выплачены в рамках заключенных договоров на выполнение реконструкции зданий. Ответчик считает, что «СМТ №6» выполнил работы не в соответствии с проектной и рабочей документацией, в том числе с заменой металлоконструкций.

Напомним, реконструкция Дворца молодежи началась в 2020 году и завершилась в декабре 2022-го. Были обновлены фасад здания и внутренние помещения. В частности, во дворце был обустроен концертный зал, коворкинг-центр, конференц-зал, лекционный и тренажерный залы. Также был возведен дополнительный пристрой, в котором разместился театр «Балет Евгения Панфилова».

Разрешение на реконструкцию манежа «Спартак» было выдано в 2020 году. В рамках ремонта в манеже должны были появиться беговые дорожки, секторы для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейская, комментаторская кабины, тренажерный зал с раздевалками, медико-диагностический центр. Проектом реконструкции МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» (ледовый комплекс «Прикамье») был предусмотрен ремонт трибун, ограждений, кровли и отделка внутренних помещений. К ремонту объекта подрядчик приступил в 2021 году.