Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, картины каких художников были проданы за самые внушительные суммы на торгах Christie’s, Sotheby’s, Phillips и Im Kinsky.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EPA / ТАСС Фото: EPA / ТАСС

Аукционный мир подвел итоги 2024 года. Для начала приведу топ-10 крупнейших продаж. Первая тройка: Рене Магритт, «Империя света», $121,2 млн на торгах Christie’s в Нью-Йорке 19 ноября; Эд Рушей, «Standard Station», $68 млн на том же аукционе; Клод Моне, «Нимфеи», $65,5 млн на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке 18 ноября.

Далее идет Жан-Мишель Баския, «Без названия (ELMAR)», $46,5 млн на Phillips в Нью-Йорке 14 мая. Снова Магритт, «Близкий друг», $43 млн на Christie’s в Лондоне 7 марта, затем Густав Климт, «Портрет фрейлейн Лизер», $41 млн на торгах Im Kinsky в Вене 24 апреля. Энди Уорхол, «Цветы», $35,5 млн опять же на Christie’s в Нью-Йорке 16 мая. Снова Моне, «Стога сена в Живерни», $35 млн на Sotheby’s в Нью-Йорке 11 ноября. Марк Ротко — вот он — «Без названия. Желтое и голубое», $32,5 млн на Sotheby’s в Гонконге 1 ноября. И последний в десятке Винсент Ван Гог, «Уголок сада с бабочками», $33 млн на торгах Christie’s в Нью-Йорке 16 мая.

Впервые в истории бельгийский сюрреалист Рене Магритт стал самым продаваемым художником в мире, его годовой оборот составил $312 млн. Эта сумма превзошла рекорды таких тяжеловесов, как Пабло Пикассо, Моне и Уорхол. Эта символическая картина, часто выставляемая и подробно описанная, ранее, между прочим, никогда не выставлялась на аукционе. Но не только ее «девственный статус на рынке», как пишут романтичные западные коллеги, объясняет результат. Продажа произошла в конце года, посвященного столетию сюрреализма. Результат также стал плодом отличной стратегической работы дома Christie’s, который предоставил солидную гарантию в размере $95 млн, тем самым обеспечив исключительную цену за этот шедевр еще до начала продажи.

Единственный из ныне живущих художников в десятке, Эд Рушей, оставил свой след в этом году, установив свой новый мощный аукционный рекорд в $68 млн. Картина принадлежит к одной из самых знаковых серий художника, посвященной заправочным станциям Standard Oil на трассе 66 между Оклахомой и Лос-Анджелесом. И Клод Моне в очередной раз зарекомендовал себя как абсолютный эталон с двумя работами в топ-10.

Дмитрий Буткевич