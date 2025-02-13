Определен план по строительству жилья в Ярославской области в 2025 году

В Ярославской области в 2025 году планируется ввести более 930 тыс. кв. м жилья, сообщили власти региона. Согласно соглашению с Министерством строительства РФ, объем жилищного строительства в регионе в 2025 году должен составить не менее 932 тыс. кв. м, а в 2026-м — 942 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году было введено 954 тыс. кв. м жилья, что позволило региону занять шестое место по объему строительства жилья в Центральном федеральном округе. По словам министра строительства и ЖКХ Александра Баланцева, план в прошлом году был перевыполнен, он составлял 928 тыс. кв. м.

В прошлом году в Ярославской области было построено 397 тыс. кв. м многоквартирных домов и 557 тыс. кв. м индивидуального жилищного фонда.

Антон Голицын