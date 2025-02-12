Ярославская область стала шестой в ЦФО по строительству жилья в 2024 году

Ярославская область в 2024 году по показателю ввода жилья заняла шестое место среди регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию 953,7 тыс. кв. м жилья, из них 58% — населением за счет собственных и привлеченных средств. В 2023 году было введено 953,8 тыс. кв. м. В прошлом году в городах было построено 53% жилья, 47% — в сельской местности.

Больше, чем в Ярославской области, жилья построили в Московской области, Москве, Воронежской, Владимирской и Калужской областях. Меньше всего построили в Костромской области — 318,8 тыс. кв. м.

Антон Голицын