«Новошип» выплатил акционерам 5,8 млрд рублей дивидендов

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») выплатило дивиденды по акциям на сумму 5,8 млрд руб. Сведения об этом размещены на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2024 года.

Из указанных доходов по ценным бумагам 5,5 млрд руб. выплачены по обыкновенным акциям, свыше 0,3 млрд руб. — по привилегированным.

«Новошип» является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на второе полугодие 2024 года, 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». Чистая прибыль «Новошипа» по итогам 2023 года составила 12,2 млрд руб.

Михаил Волкодав