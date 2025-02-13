«Новошип» выплатил акционерам 5,8 млрд рублей дивидендов
ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») выплатило дивиденды по акциям на сумму 5,8 млрд руб. Сведения об этом размещены на портале раскрытия корпоративной информации.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2024 года.
Из указанных доходов по ценным бумагам 5,5 млрд руб. выплачены по обыкновенным акциям, свыше 0,3 млрд руб. — по привилегированным.
«Новошип» является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на второе полугодие 2024 года, 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». Чистая прибыль «Новошипа» по итогам 2023 года составила 12,2 млрд руб.