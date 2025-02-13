Пассажиропоток на электричках Нижний Новгород — Казань вырос в январе на 17%

Электрички Нижний Новгород — Казань перевезли в январе 2025 года 34 тыс. пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, рост пассажиропотока по сравнению с январем предыдущего года составил 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожный вокзал в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Железнодорожный вокзал в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Время в пути по этому маршруту с 3 февраля сокращено на 25 минут и теперь составляет 5 часов 55 минут.

Электричка курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода она отправляется в 05:10 и 16:08 и прибывает в Казань в 11:05 и 22:03 соответственно. В обратном направлении поезд отправляется в 05:25 и 15:54, а прибывает в 11:20 и 21:49.

Галина Шамберина