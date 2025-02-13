Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие улучшения получил умный телевизор «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

«Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» с QLED-дисплеем и оптимизацией изображения при помощи искусственного интеллекта. Термин AI TV, который теперь все чаще будет встречаться в описании телевизоров, можно считать эволюцией технологий Smart TV. Он выражает применение ИИ-инструментов, которые повышают качество работы устройства в любом из доступных направлений.

Технология AI Picture Quality в новом поколении в реальном времени анализирует каждый кадр и меняет изображение так, чтобы оно выглядело максимально реалистичным и привлекательным, утверждает вендор. Нейросети очевидно уже отлично распознают сцены с изображением неба, моря, человеческих лиц, архитектуры и прочих популярных картинок. Применительно к таким объектам на экране новинка оптимизирует цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. Важно, что в своем решении разработчики стремились получить наиболее естественное качество. И это здорово, потому что слишком насыщенная картинка, как это, например, встречается у некоторых производителей, выглядит ненатурально. И поперек такого стремления приукрасить протискивается ощущение обмана.

У меня была беглая возможность оценить работу AI Picture Quality в свежей «ТВ Станции». Технологию в действии заметить можно, но потребуется прямое сравнение как минимум с еще одним телевизором рядом. В любом случае инженеры предусмотрели три вида интенсивности улучшения изображения, так что каждый будущий владелец сможет выбрать низкий, средний или высокий уровень.

Кроме работы с картинкой разработчики переосмыслили голосовое управление. Теперь «Алиса» понимает более естественные запросы, исходя из контекста на экране. Во время демонстрации это выглядело хорошо. Например, можно попросить ее выключить телевизор после окончания фильма или, допустим, включить конкретный канал и сделать громче за одну команду. Вариантов естественных обращений множество, тем интереснее попробовать.

Кроме того, команда «Яндекса» обратила внимание на один из самых популярных запросов — работу с браузером в телевизоре — и расширила возможности управления им. Теперь можно голосом открывать сайты, управлять навигацией по ним и историей поиска. Прочие фишки второго поколения и подробности работы выясню в ходе тестирования.

Александр Леви