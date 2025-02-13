На модернизацию терминала аэропорта Уфы направят до 37 млн рублей

Международный аэропорт Уфы на конкурсе 4 марта выберет подрядчика модернизации здания терминала «Прилет», сообщается на сайте гозсакупок. Начальная цена контракта — 37,7 млн руб.

Работы должны быть проведены в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик должен организовать конференц-зал, обшить стены аквапанелью для наклейки керамогранита, построить перегородки, уложить керамогранит, смонтировать мозаичное панно, потолочные покрытия, повесить вывеску «Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима», поставить технологическое оборудование и мебель. Гарантийный срок на работы — два года.

Майя Иванова