Около 103 км сетей освещения планируют обустроить в Екатеринбурге в 2025 году

В Екатеринбурге в 2025 году планируется обустроить и модернизировать 103 км сетей наружного освещения, сообщил глава города Алексей Орлов на заседании Коллегии администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам главы города, качественное наружное освещение является важным фактором комфорта и безопасности горожан, и в последние годы темпы развития сетей были значительно увеличены.

Работы будут разделены на пять основных блоков, сообщила директор Департамента благоустройства Тамара Благодаткова. Около 22,3 км сетей будут протянуты в районе улиц Любви, Хрустальногорской, Южной, Широтной, 100-летия Уральского Университета, по Золотистому бульвару и на путепроводе по Низовому переулку.

10,5 км будут на набережной возле Ледовой арены, Верх-Исетского пруда, в Дендропарке, летнем парке Уралмаш и скверах Первого учителя и Титова.

Планируется реконструкция или строительство сетей на 15,9 км (улицах Грибоедова, Кимовской, Механизаторов, Розы Люксембург, Чистопольской, Шишимской, Походной, Норильской, Тверитина и на дороге в поселок Калиновский).

Кроме того, на 34,5 км обновят устаревшее оборудование, а на 20,5 км — установят светильники на столбах электропередачи в отдалённых территориях.

Госпожа Благодаткова отметила, что с 2021 года на отдаленных территориях появилось почти 169 км сетей освещения, и особое внимание уделяется освещению территорий вокруг школ.

Полина Щуцкая