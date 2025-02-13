Во второй день стыковых матчей Лиги чемпионов обошлось без громких сенсаций, хотя неожиданности были. Французский клуб «Монако» проиграл на своем поле «Бенфике» (0:1). С таким же счетом «Милан» уступил в Роттердаме «Фейеноорду». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Ярких вывесок во второй день стыковых матчей не было, но эмоций и качественного футбола хватало. Не обошлось и без скандальных историй. В противостоянии «Брюгге»—«Аталанта» в компенсированное время при счете 1:1 турецкий арбитр Халил Мелер назначил неоднозначный пенальти и фактически подарил победу бельгийскому клубу (2:1). Контакт игроков пришлось рассматривать буквально под микроскопом. После финального свистка вспомнилось, как в одной из игр чемпионата Турции судью Мелера сильно избили. В этот раз обошлось, но главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказал все, что наболело:

«Я уже не понимаю, куда катится футбол. Мы теряем его душу. Футболистов, тренеров и болельщиков больше не уважают. Футболом рулит кучка людей, которые полностью меняют правила игры».

Самым же эмоциональным моментом вечера получилось начало игры «Селтик»—«Бавария». Переполненный стадион в Глазго пел так, что притихли даже комментаторы. После такого начала «Селтик» забил уже на первой минуте, но из офсайда, и гол отменили. Понятно, что Бавария владела мячом, вела игру, но даже после того, как именитые гости оформили два взятия ворот, «Селтик» не бросил играть и на радость трибунам своего все-таки добился. Этот мяч вряд ли что-то изменит, «Бавария» побеждает (2:1) и в ответной встрече, на «Альянц Арене» своего точно не упустит. Так что без мюнхенского клуба play-off Лиги чемпионов не останется.

К сожалению, сказать то же самое о клубе «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, нельзя. Монегаски на своем поле в матче с «Бенфикой» были, мягко говоря, неубедительны и в итоге уступили (0:1). Причем практически весь второй тайм португальская команда играла в меньшинстве. Головин вышел на игру в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменен на 66-й минуте. Его все еще беспокоит травма, рассказал комментатор Артем Борисов: «Удалось пообщаться в пятницу после матча с "Пари Сен-Жерменом". Александр сказал, что играет с болью последние месяцы, постоянно "закачивает" лодыжку, принимает обезболивающие, но играть приходится зачастую через дискомфорт».

Теперь «Монако» придется решать вопрос с выходом в 1/8 финала в Португалии, что будет крайне сложно. Также добавил себе проблем «Милан». Команда Сержиу Консейсау уступила в Роттердаме «Фейеноорду» (0:1).

Все восемь команд, которые пройдут горнило стыковых матчей нового формата Лиги чемпионов, определятся на следующей неделе. Но уже сейчас можно говорить о том, что ПСЖ и «Боруссия» с задачей справилась досрочно. «Бавария»,в целом тоже. И главная интрига ответных встреч: кто из грандов покинет турнир, «Реал» или «Манчестер Сити». Первая игра в Англии завершилась победой «сливочных» (3:2). Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов