По факту взятки в управлении по вопросам миграции в Петербурге возбудили дело

Следствие выявило факт дачи взятки в отделе миграционного учета УМВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и возбудило уголовное дело. Фигурантами стали бывшая сотрудница и старший инспектор по особым поручениям отдела по вопросам трудовой миграции, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбуждено по п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Следствие полагает, что сотрудницы не позднее 24 февраля 2022 года за денежное вознаграждение оказывали содействие своему знакомому, они не проводили проверку юрлиц, выступавших приглашающей организацией, на возможность регистрации граждан иностранных государств. Помимо этого, фигурантки не проверяли документы иностранцев по имеющимся учетам.

В полиции уточнили, что в феврале 2022 года одна из злоумышленниц уже была уволена. За эту «работу» сотрудницы управления получили свыше 150 тыс. рублей. Их знакомый стал фигурантом дела об организации незаконной миграции. Злоумышленниц задержали, однако вину они не признали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по подозрению в даче взятки задержана глава Рабитицкого сельского поселения.

Татьяна Титаева