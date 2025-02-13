В Госдуму внесен проект о продлении действия решений военкомов о призыве в армию

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий время действия решения военкомата о призыве в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней). Проектом предлагается увеличить срок до одного года.

Поправки в ст. 27 и 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» внесла на рассмотрение группа депутатов, в том числе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Инициатива предлагает расширять срок действия решения о призыве, если «оно не было исполнено в срок проведения призыва», и исполнять его в следующие кампании. Кроме того, проектом предлагается расширить призывные комиссии: губернаторы смогут создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Сейчас такую комиссию можно создавать в каждом муниципалитете.

В пояснительной записке к проекту указывается, что принятие инициативы снизит нагрузку на призывные комиссии, сократит траты на проведение призывной кампании и снизит число случаев обжалования решений военкоматов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новобранцам расширяют горизонты».

Полина Мотызлевская