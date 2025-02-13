В Крыму снова проверят информацию о применении запрещенных методов при родах

Следователи Крыма проверяют новые факты применения медперсоналом Симферопольского клинического родильного дома №2 запрещенных методов извлечения плода при родах. Как сообщает пресс-служба крымского следкома, в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью младенцу устанавливают других потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Во время мониторинга соцсетей следователи нашли информацию от других жительниц полуострова, которые сообщили, что также пострадали от действий медперсонала больницы. По заявлению рожениц, врачи применяли запрещенные методы извлечения плода.

В СКР ранее возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения (ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей). Глава крымского управления ведомства Владимир Терентьев поручил допросить в качестве потерпевших группу лиц, которая опубликовала видеообращение.

Господин Терентьев также поручил подчиненным вместе с министром здравоохранения региона оперативно организовать личный прием потерпевших для оказания всесторонней помощи. В свою очередь в министерстве здравоохранения Крыма заявили об организации проверки «в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

В декабре 2024 года крымские следователи начали процессуальную проверку, чтобы установить обстоятельства причинения травм ребенку во время родов в симферопольском роддоме №2. В ведомство обратился супруг роженицы и отец ребенка. Как писали в Telegram-каналах, врачи якобы взяли полотенца и начали локтями выдавливать младенца из матери. В результате ребенок родился без сознания, с переломами.

Татьяна Ручкина